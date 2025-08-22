В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие

Студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающиеся по очной форме, могут подать заявление на получение пособия в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.