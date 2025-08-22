В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие

В отделении отметили, что расчет пособия будет производиться на основе 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2025 году в Крыму составляет 18 749 рублей.
«Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, который, как правило, составляет 140 дней. С 1 сентября, благодаря изменениям в законодательстве, его размер для крымских студенток составит 87 495 рублей», — говорится в сообщении.
При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 97 495 рублей. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 121 244 рублям, добавили в региональном отделении Социального фонда.
Студентки вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающиеся по очной форме, могут подать заявление на получение пособия в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно через портал Госуслуги, в клиентской службе отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.
К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие очную форму обучения с указанием сведений о получении/неполучении пособия в образовательном учреждении и справку о периоде нетрудоспособности.
В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток-очниц до 100% величины регионального прожиточного минимума. Речь идет о пособиях по беременности и родам, единовременном пособии по рождению ребенка, ежемесячной выплате по уходу за ребенком.