Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долгиновский тракт продлят до проспекта Машерова в Минске

Работы по продлению Долгиновского тракта до проспекта Машерова начнутся осенью.

Источник: Комсомольская правда

Об изменении дорожной инфраструктуры в районе пересечения Долгиновского тракта и улицы Орловской агентству «Минск-Новости» рассказал директор «Гордорстроя» Сергей Панев.

Он сообщил, что Долгиновский тракт продлят до проспекта Машерова, а к работам планируют приступить осенью 2025 года.

— Проект будет реализован в три этапа: вынос трамвайных путей с устройством временного разворотного кольца, расширение участка по существующим трамвайным путям, а потом уже финальный участок — это сам перекресток улицы Орловской до Долгиновского тракта, — сказал директор «Гордорстроя».

Он уточнил, что будет производиться снос как частного домостроения, так и административных зданий.

— К первой и второй очередям мы должны приступить в сентябре-октябре 2025 года, а сносом и освобождением территории для продления Долгиновского тракта намерены заняться уже в начале 2026-го — сказал он.

Ранее мы писали, что «Неман» проиграл первый матч плей-офф Лиги конференций «Райо Вальекано».

Рассказали, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.

Также узнайте, что Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.

Еще Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.

Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.