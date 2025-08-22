Долгиновский тракт продлят до проспекта Машерова в Минске

Об изменении дорожной инфраструктуры в районе пересечения Долгиновского тракта и улицы Орловской агентству «Минск-Новости» рассказал директор «Гордорстроя» Сергей Панев.
Он сообщил, что Долгиновский тракт продлят до проспекта Машерова, а к работам планируют приступить осенью 2025 года.
— Проект будет реализован в три этапа: вынос трамвайных путей с устройством временного разворотного кольца, расширение участка по существующим трамвайным путям, а потом уже финальный участок — это сам перекресток улицы Орловской до Долгиновского тракта, — сказал директор «Гордорстроя».
Он уточнил, что будет производиться снос как частного домостроения, так и административных зданий.
— К первой и второй очередям мы должны приступить в сентябре-октябре 2025 года, а сносом и освобождением территории для продления Долгиновского тракта намерены заняться уже в начале 2026-го — сказал он.
Ранее мы писали, что «Неман» проиграл первый матч плей-офф Лиги конференций «Райо Вальекано».
Рассказали, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.
Также узнайте, что Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.
Еще Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.
Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.