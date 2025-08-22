Дятлова сообщила о начале строительства улицы Благовещенской в Калининграде

Подрядчик приступил к первому этапу строительства улицы Благовещенской в Калининграде. Об этом во время рабочей поездки журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.
Сейчас заключён контракт на строительство первого этапа улицы Благовещенской. Мы уже можем видеть работы, которые развёрнуты. За 2025−2026 годы сделаем всё, чтобы сюда можно было добраться абсолютно безопасно и комфортно.
Она также отметила, что на улице обустроили временную дорогу к новому корпусу школы № 58. Учебное заведение откроют 1 сентября.
В июле власти заключили контракт на строительство улицы Благовещенской с ООО «Вираж». Компания выполнит работы за 220,7 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит построить боковой проезд по нечётной стороне улицы для обеспечения транспортной доступности общеобразовательной школы и детского сада. Участок протяжённостью один километр пройдёт от Покрышкина до Суздальской.
Компания должна обустроить проезжую часть, тротуары и велодорожку. На всём протяжении трассы предусмотрено устройство зелёной зоны. Также необходимо оборудовать канализацию, наружное освещение, установить светофоры, пешеходное ограждение. Выполнить работы нужно за 428 дней с даты заключения контракта.
В сентябре 2024 года экспертиза одобрила проект строительства первого участка Благовещенской. Как сообщали в городской администрации, возведение дороги начнётся со стороны улицы Покрышкина.
Все работы по строительству улицы Благовещенской планируют провести в три этапа. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит около двух километров. Она пройдёт от кольца на улице Покрышкина до Гагарина. Проект включает переустройство сетей и реконструкцию круговой развязки.
Строительство улицы Благовещенской намерены выполнить в 2026—2028 годах. Общая стоимость работ составит один миллиард рублей.