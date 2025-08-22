Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Динском районе Кубани включат сирены

Системы оповещения проверят в Динском районе 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Динском районе Кубани включат сирены. Системы оповещения проверят в муниципалитете 28 августа.

«Пройдет дополнительная комплексная проверка готовности технических средств оповещения населения», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Проверка начнется в 10:00. В населенных пунктах района включат электросирены, через которые будет переданы звуковые и речевое сигналы о проведении проверки.

«Перехват телевизионного сигнала для сообщений населению осуществляться не будет», — добавили в администрации Динского района.

Жителей и гостей муниципалитета просят сохранять спокойствие.