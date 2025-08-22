В Динском районе Кубани включат сирены. Системы оповещения проверят в муниципалитете 28 августа.
«Пройдет дополнительная комплексная проверка готовности технических средств оповещения населения», — сообщили в пресс-службе районной администрации.
Проверка начнется в 10:00. В населенных пунктах района включат электросирены, через которые будет переданы звуковые и речевое сигналы о проведении проверки.
«Перехват телевизионного сигнала для сообщений населению осуществляться не будет», — добавили в администрации Динского района.
Жителей и гостей муниципалитета просят сохранять спокойствие.