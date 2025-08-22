Авиарейс Нижний Новгород — Сухум задержится на 3 часа 22 августа

Пассажиров нижегородского аэропорта предупредили о задержке рейса в Сухум на три часа 22 августа. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Самолет авиакомпании IKAR должен был вылететь из столицы Приволжья в 14:15 и приземлиться в абхазском городе в 17:55. По неизвестным причинам рейс перенесли на 17:15.
Стоит отметить, что сегодня ограничения на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту не вводились. Росавиация информировала о мерах безопасности, связанных с полетами, в других городах — Волгограде, Калуге, Саратове и Самаре.
Ранее мы писали, что самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в нижегородском аэропорту 20 августа. Авиаузел вводил запрет на прием и выпуск самолетов.