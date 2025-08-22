Ефимов: в Москве на разных стадиях реализации находится 131 проект КРТ

Операторы и инвесторы на сегодняшний день реализуют 131 проект комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Благодаря редевелопменту в городе появятся новые жилые дома, общественно-деловая и промышленная инфраструктура, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сейчас инвесторы, операторы и правообладатели земли реализуют в столице 131 проект КРТ, которые охватывают почти 1,5 тысячи гектаров депрессивных участков. В общей сложности там планируется построить почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 5,5 миллиона квадратных метров — жилые дома для реализации программы реновации», — сообщил Ефимов, отметив, что более 13,8 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и промышленные.
объекты.
Это позволит сформировать около 348 тыс. новых рабочих мест. Сумма инвестиций в проекты КРТ составляют свыше 9,9 трлн. Рублей, а ежегодный бюджет оценивают в более чем 721 млрд. рублей.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, программа комплексного развития территории реализуется во всех столичных округах. Лидеры по числу реализуемых проектов — САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО.
Так, в Северном округе реорганизуют 19 территорий, в Юго-Восточном — 18, в Южном и Западном по 17 соответственно.
Как отметил Овчинский, на юге Москвы благодаря программе КРТ появится больше всего рабочих мест — порядка 71,8 тысячи. Так, в районах Нагатино-Садовники и Даниловский после возведения общественно-деловой инфраструктуры работу смогут найти свыше 32 тысяч человек.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в ТиНАО благодаря проекту КРТ будет сформировано более 2,8 тысячи рабочих мест. Участок для редевелопмента расположен в поселке Мосрентген, рядом со станцией метро «Корниловская», с удобным доступом к Калужскому шоссе и МКАД. Там планируется построить 183,4 тысячи кв. метров недвижимости для производств и офисов.