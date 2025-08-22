Ефимов: в Москве на разных стадиях реализации находится 131 проект КРТ

«Сейчас инвесторы, операторы и правообладатели земли реализуют в столице 131 проект КРТ, которые охватывают почти 1,5 тысячи гектаров депрессивных участков. В общей сложности там планируется построить почти 30 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 5,5 миллиона квадратных метров — жилые дома для реализации программы реновации», — сообщил Ефимов, отметив, что более 13,8 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и промышленные.