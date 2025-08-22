Ричмонд
Депутаты Башкирии предложили запретить въезд в Россию мигрантам, ранее осужденным за особо тяжкие преступления

Башкирия предложила запрет для судимых за тяжкие преступления мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу России законопроект, ужесточающий миграционное законодательство. Инициатива предполагает запрет на въезд в страну для иностранных граждан, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.

Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, предложение направлено на улучшение состояния миграционной сферы для обеспечения безопасности и правопорядка. По его словам, правоохранительные органы отмечают рост преступлений, совершаемых мигрантами на территории России за последние два года.

Согласно статистике МВД Башкирии, только за семь месяцев этого года в сфере миграции возбуждено 1111 уголовных дел.

Законопроектом предлагается установить ограничения на въезд, оформление временного проживания, обучение, получение вида на жительство и разрешения на работу для лиц, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.

Под ограничения попадут судимости за грабеж, разбой, умышленные тяжкие преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья населения, основ конституционного строя и безопасности государства. Отмечается, что запрет будет действовать даже в случаях снятия или погашения судимости.

Как подчеркивает Толкачев, законопроект направлен на совершенствование регулирования миграционных потоков в пользу лояльных и законопослушных людей, уважающих традиции, историю, культуру и законы России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года парламентом уже принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, и работа над совершенствованием законодательства продолжается.

