Депутаты Башкирии предложили запретить въезд в Россию мигрантам, ранее осужденным за особо тяжкие преступления

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу России законопроект, ужесточающий миграционное законодательство. Инициатива предполагает запрет на въезд в страну для иностранных граждан, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.
Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, предложение направлено на улучшение состояния миграционной сферы для обеспечения безопасности и правопорядка. По его словам, правоохранительные органы отмечают рост преступлений, совершаемых мигрантами на территории России за последние два года.
Согласно статистике МВД Башкирии, только за семь месяцев этого года в сфере миграции возбуждено 1111 уголовных дел.
Законопроектом предлагается установить ограничения на въезд, оформление временного проживания, обучение, получение вида на жительство и разрешения на работу для лиц, ранее осужденных за особо тяжкие преступления.
Под ограничения попадут судимости за грабеж, разбой, умышленные тяжкие преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья населения, основ конституционного строя и безопасности государства. Отмечается, что запрет будет действовать даже в случаях снятия или погашения судимости.
Как подчеркивает Толкачев, законопроект направлен на совершенствование регулирования миграционных потоков в пользу лояльных и законопослушных людей, уважающих традиции, историю, культуру и законы России.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что с 2024 года парламентом уже принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, и работа над совершенствованием законодательства продолжается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.