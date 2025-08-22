Россиянам напомнили о правилах запрета использования телефонов в школах

Ограничение на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях касается исключительно учебного процесса, тогда как во время перемен учащиеся и педагоги могут пользоваться устройствами без ограничений. Такое разъяснение РИА Новости дал член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законодательных инициатив Евгений Машаров.
Он напомнил, что соответствующая норма установлена федеральным законодательством, вступившим в силу 1 сентября 2024 года. При этом каждое учебное заведение самостоятельно определяет механизм реализации требований: в одних школах аппараты собирают перед началом занятий, в других — предлагают хранить в портфелях в выключенном состоянии. Машаров акцентировал, что конфискация гаджетов не предусмотрена.
Исключение делается для чрезвычайных обстоятельств, связанных с риском для жизни и здоровья. Технические средства, состоящие на балансе образовательного учреждения и используемые в учебных целях, под ограничение не подпадают: для демонстрации материалов и проведения контрольных работ преподаватели могут применять интерактивные панели, компьютеры и планшетные устройства.
Собеседник агентства отметил, что процедура временного хранения телефонов регламентируется внутренними документами школ. По его мнению, данная проблема имеет в большей степени культурно-этическую, нежели нормативно-правовую природу. Машаров также призвал родителей проявлять уважение к педагогической профессии и принимать установленные ограничения, напомнив, что привычка использовать телефон для развлечений часто формируется в семейном кругу и переносится в образовательную среду.
Читайте также: Воронежцы завершили ремонт пяти школ в подшефных районах ЛНР.
«МК’в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.