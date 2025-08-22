В Казани Филипп Киркоров упал во время открытия «Новой волны»

На сцене Киркоров вместе с группой подтанцовки выполнял трюк, пытаясь взойти на конструкцию, однако на полпути свалился с неё. Другие артисты успели подхватить его и помогли встать на ноги. Впрочем, Киркоров не растерялся и продолжил петь как ни в чём ни бывало.