В Казани Филипп Киркоров упал во время открытия «Новой волны»

При этом артист быстро сориентировался.

Источник: Аргументы и факты

Во время своего выступления Филипп Киркоров упал на сцене. Инцидент произошёл на церемонии открытия музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани.

На сцене Киркоров вместе с группой подтанцовки выполнял трюк, пытаясь взойти на конструкцию, однако на полпути свалился с неё. Другие артисты успели подхватить его и помогли встать на ноги. Впрочем, Киркоров не растерялся и продолжил петь как ни в чём ни бывало.

Напомним, «Новая волна» впервые проходит в Казани. Руководство региона и города надеется, что фестиваль обретёт здесь «постоянную прописку».