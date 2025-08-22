Стало известно, что появится в сквере Бугакова у Заксобрания в Новосибирске

Первую очередь планируем сдать в октябре.
Обновленный сквер Булгакова, расположенный на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова, является одним из наиболее масштабных проектов по облагораживанию городской среды в текущем году. Открытие первой части запланировано на октябрь. Совместно с губернатором Андреем Травниковым мы лично следим за тем, как продвигаются работы.
В сквере будут созданы зоны для релаксации, занятий спортом и проведения свободного времени. Первоначальная площадь благоустраиваемой территории составляла 3,7 гектара, но в 2025 году она была увеличена, и в проект были внесены технические корректировки, в частности, изменения коснулись велосипедных дорожек и входной зоны.
Из-за сложной геологии местности потребовалось перенести инженерные сети. Реализация этого проекта, несмотря на его сложность, должна быть завершена в установленные сроки, без каких-либо задержек и отклонений от утвержденной концепции.