Стало известно, что появится в сквере Бугакова у Заксобрания в Новосибирске

В сквере будут созданы зоны для релаксации, занятий спортом и проведения свободного времени. Первоначальная площадь благоустраиваемой территории составляла 3,7 гектара, но в 2025 году она была увеличена, и в проект были внесены технические корректировки, в частности, изменения коснулись велосипедных дорожек и входной зоны.