Видео. Татьяна Куртукова появилась инкогнито

Кажется, Татьяна Куртукова, автор пронзительной «Матушки-земли», виртуозно владеет не только голосом, но и искусством быть невидимкой. На репетицию она пришла, скрываясь под капюшоном чёрной толстовки, и растворилась в толпе. Объявили её выход — но никто не обратил внимания на скромную фигуру в глубине сцены. Для всех это было привычно: часто на артиста работает балет. И лишь когда с середины номера зазвучал её фирменный вокал, стало ясно — это она. Сама Куртукова. Сразу после репетиции певица исчезла так же стремительно, как и появилась.