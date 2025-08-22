Ричмонд
Уфимские врачи спасли жизнь раненую пулей в сердце 11-летнюю девочку

В Уфе врачи спасли 11-летнюю девочку с пулевым ранением сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиоцентра спасли жизнь 11-летней девочке с проникающим ранением сердца, полученным в результате несчастного случая с пневматическим оружием в Иглинском районе. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам главы ведомства, ребенок был доставлен скорой помощью в РДКБ в крайне тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и сопутствующей травмой легкого. Девочка испытывала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.

Для оказания экстренной помощи хирургам потребовалась поддержка кардиохирургов. Через систему санитарной авиации был оперативно направлен кардиолог Республиканского кардиоцентра. Совместными усилиями специалисты провели сложнейшую операцию — торакотомию с вскрытием грудной клетки и успешным извлечением пули.

— После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения, — рассказал Рахматуллин.

