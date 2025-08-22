США запустили военный челнок для секретных экспериментов в космосе

В четверг вечером американский военный мини-шаттл был запущен для проведения тайных экспериментов в космическом пространстве. Об этом пишет издание AP.
Космический аппарат SpaceX без экипажа на борту успешно взлетел с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Этот полёт стал восьмым испытанием серии аппаратов X-37B. По информации Космических сил США, во время миссии будут проверены технологии лазерной связи и навигация без использования GPS.
Длительность пребывания мини-шаттла в воздухе пока неизвестна. Последний X-37B совершил оборот вокруг Земли чуть больше чем за год и приземлился в марте. Предыдущие миссии занимали от нескольких месяцев до нескольких лет.
Ранее KP.RU сообщил, что российский космонавт Олег Платонов отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon. Старт планировался 31 июля, но его отложили на сутки из-за плохой погоды.