В Башкирии врачи спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца

Ребенка экстренно прооперировали.

Источник: Минздрав РБ

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 11-летняя девочка получила ранение по неосторожности. Инцидент произошел в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием. Скорая помощь доставила ребенка в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.

Хирургам РДКБ потребовалась помощь кардиохирургов. Они подали заявку через санитарную авиацию. В детскую больницу оперативно выехал кардиолог РКЦ. Совместно они провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю.

После операции девочку перевели в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.