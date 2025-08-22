В Башкирии врачи спасли жизнь девочке с пулевым ранением сердца

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 11-летняя девочка получила ранение по неосторожности. Инцидент произошел в Иглинском районе в результате несчастного случая с пневматическим оружием. Скорая помощь доставила ребенка в РДКБ в тяжелом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой легкого. Пациентка чувствовала сильную слабость, боли при глотании и дыхании.