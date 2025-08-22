Ричмонд
К 1 сентября в Челябинской области заработают четыре новые школы

Алексей Текслер оценил готовность школ учебному году.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области первого сентября откроются четыре новые школы: на Тополинке и в «Ньютоне» в Челябинске, в Магнитогорске, также новый корпус готов в поселке Увельском. Всего в этом году строители сдадут восемь новых и шесть отремонтированных учреждений.

Насколько они готовы принять детей, оценил губернатор Алексей Текслер.

Так, в школе № 108 имени Героя России Яковлева установили систему контроля доступа, отремонтировали кабинеты, обновили систему отопления, окна и входные группы. В этом году в учреждении сделают образовательное пространство «Точка пересечения искусства и знаний».

— В регионе много школ, в том числе построенных в советское время, и каждой нужно уделять время и внимание, — подчеркнул Алексей Текслер. — Все зависит от людей, педагогического состава. Это важно. Школа замечательная.

Комплексный ремонт закончился в школе № 53, которая является объектом культурного наследия. Здесь также обновили материально-техническую базу и спортивную инфраструктуру.