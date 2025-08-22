К 1 сентября в Челябинской области заработают четыре новые школы

В Челябинской области первого сентября откроются четыре новые школы: на Тополинке и в «Ньютоне» в Челябинске, в Магнитогорске, также новый корпус готов в поселке Увельском. Всего в этом году строители сдадут восемь новых и шесть отремонтированных учреждений.