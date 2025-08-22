Задержка 8 поездов «Таврия» в направлении Крыма — актуальные данные

По состоянию на 9 утра в Крым задерживаются поезда:
№ 28 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа.
№ 018 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа.
№ 168 Москва -Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час.
Из Крыма:
№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.
№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.
№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час.
№ 178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час.
№ 92 Севастополь -Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.
В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь — Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.