Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка 8 поездов «Таврия» в направлении Крыма — актуальные данные

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Восемь крымских поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за падения беспилотника в Воронежской области, время опоздания — до 2,5 часов. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 9 утра в Крым задерживаются поезда:

№ 28 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа.

№ 018 Москва — Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2,5 часа.

№ 168 Москва -Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час.

Из Крыма:

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.

№ 180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1,5 часа.

№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 20.08, опоздание 1 час.

№ 178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 20.08, опоздание 1 час.

№ 92 Севастополь -Москва, отправлением 20.08, опоздание 2 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении.

В четверг в Воронежской области на станции Райновская на участке Россошь — Сохрановка после падения сбитого БПЛА загорелся трансформатор, после чего отключилось электроснабжение в контактной сети. Из-за ЧП было приостановлено движение поездов. Позже составы возобновили движение. По состоянию на утро пятницы с опозданием следовали 50 составов РЖД.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше