Смертельная вспышка выходит за пределы Нью-Йорка: болезнь легионеров унесла уже шестую жизнь

Число погибших от вспышки болезни легионеров в США выросло до шести человек. Как сообщили городские органы здравоохранения, еще один человек скончался за пределами Нью-Йорка.
По данным департамента здравоохранения, болезнь легионеров была диагностирована у 111 человек. Семь пациентов госпитализированы. Представители здравоохранения сообщили, что бактерии, вызывающие болезнь легионеров, были обнаружены в 12 градирнях десяти зданий.
Болезнь легионеров является острым инфекционным заболеванием легких, которое сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией и поражением центральной нервной системы. Заболевание сложно диагностировать, что приводит к высокому уровню смертности, достигающему 20%. Свое название болезнь получила после первой зафиксированной вспышки на съезде Американского легиона в 1976 году.
Напомним, бактерия легионеллы размножается в теплой стоячей воде и передается через воздух. Наиболее уязвимыми группами являются люди старше 50 лет и курильщики. Симптомы заболевания проявляются в течение 14 дней и включают кашель, лихорадку и затрудненное дыхание.