Смертельная вспышка выходит за пределы Нью-Йорка: болезнь легионеров унесла уже шестую жизнь

Напомним, бактерия легионеллы размножается в теплой стоячей воде и передается через воздух. Наиболее уязвимыми группами являются люди старше 50 лет и курильщики. Симптомы заболевания проявляются в течение 14 дней и включают кашель, лихорадку и затрудненное дыхание.