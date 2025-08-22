Белый дом анонсировал важное заявление Трампа вечером 22 августа

Глава Белого дома также намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По данным журналистов, глава государства добивается того, чтобы между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась двухсторонняя встреча. Уже после этого он будет готов провести с ними переговоры в трехстороннем формате.