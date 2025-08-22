Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа вечером 22 августа

Американский президент Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома в пятницу, 22 августа, в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщила газета Roll Call со ссылкой на источник из администрации президента.

Американский президент Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома в пятницу, 22 августа, в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщила газета Roll Call со ссылкой на источник из администрации президента.

Тема заявления Трампа неизвестна.

— В 12 часов дня (19:00 по московскому времени — прим. «ВМ») президент сделает заявление, — пишет Roll Call.

Ранее Трамп заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.

Глава Белого дома также намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По данным журналистов, глава государства добивается того, чтобы между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась двухсторонняя встреча. Уже после этого он будет готов провести с ними переговоры в трехстороннем формате.

Ранее Дональд Трамп призвал американский канал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, занимавшуюся освещением вопросов нацбезопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше