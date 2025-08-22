Белый дом анонсировал важное заявление Трампа вечером 22 августа

Американский президент Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома в пятницу, 22 августа, в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщила газета Roll Call со ссылкой на источник из администрации президента.
Тема заявления Трампа неизвестна.
— В 12 часов дня (19:00 по московскому времени — прим. «ВМ») президент сделает заявление, — пишет Roll Call.
Ранее Трамп заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.
Глава Белого дома также намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По данным журналистов, глава государства добивается того, чтобы между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась двухсторонняя встреча. Уже после этого он будет готов провести с ними переговоры в трехстороннем формате.
Ранее Дональд Трамп призвал американский канал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, занимавшуюся освещением вопросов нацбезопасности.