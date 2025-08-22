Новосибирские музыканты высказались о цензуре наркотиков от Роскомнадзора

Артисты из столицы Сибири уже удалили более десятка песен.
Сиб.фм обсудил с новосибирскими музыкантами последствия государственного вмешательства в творческую деятельность. Будет ли это иметь позитивное влияние на российское общество и музыкальную индустрию, или, как это часто бывает с запретами, только усилит интерес к контенту, с которым борется Роскомнадзор?
«Я узнал о новых требованиях только вчера и уже начал процесс очистки, удалив более десятка треков с нашего лейбла. Я думаю, что новые правила Роскомнадзора могут иметь положительный эффект. Я сам придерживаюсь здорового образа жизни и всегда был против наркотиков. Надеюсь, что запреты не привлекут внимания молодого поколения к этой теме, но время покажет», — поделился новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев.
Хип-хоп артист из Новосибирска, Константин «Дядя Костя» Левин, считает, что не каждая песня, в которой упоминаются наркотики, обязательно является их пропагандой.
«Артисты по-разному рассказывают о своем опыте употребления запрещенных веществ. Важен контекст: если артист говорит о негативных последствиях, о том, что это был плохой опыт и что он больше так не поступит, то я не вижу смысла удалять такие треки. Но если песня восхваляет наркотики и говорит, что это “кайф”, то лучше такой контент удалить. Что касается оскорблений в адрес полиции в песнях: лично я, как человек, вырос в атмосфере неприязни к правоохранительным органам. Не помню, откуда это взялось, но это было так. Однако, я считаю, что за последние годы полиция в целом стала лучше. Конечно, остались коррупционеры и негодяи, но их стало меньше. Я думаю, что сотрудники полиции заслуживают уважения. В моих песнях никогда не было ни пропаганды наркотиков, ни разжигания ненависти, поэтому мне не нужно проводить никакую “чистку”», — заявил Дядя Костя Сиб.фм.