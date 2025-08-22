Новосибирские музыканты высказались о цензуре наркотиков от Роскомнадзора

«Артисты по-разному рассказывают о своем опыте употребления запрещенных веществ. Важен контекст: если артист говорит о негативных последствиях, о том, что это был плохой опыт и что он больше так не поступит, то я не вижу смысла удалять такие треки. Но если песня восхваляет наркотики и говорит, что это “кайф”, то лучше такой контент удалить. Что касается оскорблений в адрес полиции в песнях: лично я, как человек, вырос в атмосфере неприязни к правоохранительным органам. Не помню, откуда это взялось, но это было так. Однако, я считаю, что за последние годы полиция в целом стала лучше. Конечно, остались коррупционеры и негодяи, но их стало меньше. Я думаю, что сотрудники полиции заслуживают уважения. В моих песнях никогда не было ни пропаганды наркотиков, ни разжигания ненависти, поэтому мне не нужно проводить никакую “чистку”», — заявил Дядя Костя Сиб.фм.