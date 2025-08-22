В Иркутской области 123 человека пострадали от укусов клещей за неделю

За последнюю неделю, с 15 по 22 августа 2025 года, 123 жителя Иркутской области обратились к врачам после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с начала сезона число пострадавших достигло 16 403 человек — это больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 15 236 случаев.