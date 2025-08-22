Ричмонд
В Иркутской области 123 человека пострадали от укусов клещей за неделю

92 человека заразились клещевым энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последнюю неделю, с 15 по 22 августа 2025 года, 123 жителя Иркутской области обратились к врачам после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с начала сезона число пострадавших достигло 16 403 человек — это больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 15 236 случаев.

— Среди обратившихся за медицинской помощью выявлено 126 случаев боррелиоза, 92 — клещевого энцефалита и 6 — риккетсиоза, — уточнили в пресс-службе Управления.

Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время пребывания на природе: носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры себя и близких, использовать специальные средства от клещей и не забывать проверять домашних животных. При укусе кровососа важно как можно скорее обратиться за помощью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведи все чаще выходят к людям. За последние дни следы хищников обнаружили рядом с дачными участками в Братске и Усть-Илимском районе.