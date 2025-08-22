Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 22 августа в Ростове-на-Дону пропал мобильный интернет

Мобильный интернет снова временно отключили в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 августа в Ростове-на-Дону отключили мобильный интернет. После 9 часов ситуация остается прежней: в телефонах не загружаются страницы, не работают приложения, нельзя отправить сообщения в мессенджерах.

Подобные отключения жители донской столицы также отметили вчера, 21 августа. Напомним, перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили жителям Дона, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были потушены. По информации властей, никто из людей не пострадал.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше