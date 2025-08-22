Утром 22 августа в Ростове-на-Дону пропал мобильный интернет

Утром 22 августа в Ростове-на-Дону отключили мобильный интернет. После 9 часов ситуация остается прежней: в телефонах не загружаются страницы, не работают приложения, нельзя отправить сообщения в мессенджерах.
Подобные отключения жители донской столицы также отметили вчера, 21 августа. Напомним, перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили жителям Дона, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были потушены. По информации властей, никто из людей не пострадал.
Подпишись на нас в Telegram.