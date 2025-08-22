Россияне стали реже покупать овощи из-за роста цен: продажи снижаются второй год подряд

Продажи свежих овощей в российской рознице в натуральном выражении за год уменьшились на 2,6%. Наибольший спад пришелся на баклажаны, кабачки, картофель, помидоры, редис и огурцы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Эксперты связывают тенденцию с ростом цен на востребованные продукты, сокращением предложения, попытками покупателей сократить расходы, а также с холодным летом, когда люди чаще отдают предпочтение более сытной пище.
В период с августа 2024 по июль 2025 года продажи баклажанов снизились на 16% в годовом выражении, кабачков — на 10,5%, картофеля — на 6,4%. При этом с марта по июль 2025 года самыми востребованными в рознице оставались огурцы, однако их продажи упали на 17%. Спрос на томаты сократился на 18%, на картофель — на 8%.
Ранее KP.RU сообщал, какие продукты в июле заметно подешевели для россиян. Больше всего в цене снизились яйца, сладкий перец и виноград. Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман заявила, что сильнее всего подешевело куриное яйцо — почти на четверть.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Россияне массово издеваются над кабачками в соцсетях: что происходит.