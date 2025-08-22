Россияне стали реже покупать овощи из-за роста цен: продажи снижаются второй год подряд

В период с августа 2024 по июль 2025 года продажи баклажанов снизились на 16% в годовом выражении, кабачков — на 10,5%, картофеля — на 6,4%. При этом с марта по июль 2025 года самыми востребованными в рознице оставались огурцы, однако их продажи упали на 17%. Спрос на томаты сократился на 18%, на картофель — на 8%.