В российском футболе появится команда из Херсонской области: клуб «Фрегат», как пишет «SHOT», в следующем сезоне сыграет во Второй лиге.
По информации канала, клуб проходит сейчас процедуру лицензирования для участия во Второй лиге Б. В данное время «Фрегат» играет в чемпионате «Содружество», включающий в себя клубы из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Республики Крым.
«Фрегат», согласно планам, будет «выступать с крымской пропиской» — для того, чтобы «избежать претензий от ФИФА и УЕФА».
Как известно, во Второй лиге Б российского футбола уже играют две команды из Крыма — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь». В публикации говорится, что домашние игры «Фрегат» планирует проводить в Евпатории на «Арене-Крым».