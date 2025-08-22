Задерживаются восемь поездов в направлении Крыма

Перевозчик отмечает, что время опоздания может измениться, а все доступные ресурсы направлены на сокращение времени задержки. Начальники поездов оперативно информируют пассажиров о ситуации и изменениях в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и получать актуальную информацию о задержках поездов по телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.