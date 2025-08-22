Задерживаются восемь поездов в направлении Крыма

Опоздания составляют от одного до двух с половиной часов.
На утро 22 августа задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих в Крым и из Крыма. Об этом сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.
По данным telegram-канала перевозчика, на 09:00 по московскому времени опоздания составляют от одного до двух с половиной часов. В направлении Крыма задерживаются три поезда:
Поезд № 28 Москва — Симферополь, отправлением 21 августа, задерживается на 2,5 часа;Поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 21 августа, также задерживается на 2,5 часа;Поезд № 168 Москва — Симферополь, отправлением 21 августа, опаздывает на один час.
Из Крыма задерживаются пять поездов:
Поезд № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, задерживается на 1,5 часа;Поезд № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на 1,5 часа;Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 20 августа, задерживается на один час;Поезд № 178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 20 августа, опаздывает на один час;Поезд № 92 Севастополь — Москва, отправлением 20 августа, задерживается на два часа.
Перевозчик отмечает, что время опоздания может измениться, а все доступные ресурсы направлены на сокращение времени задержки. Начальники поездов оперативно информируют пассажиров о ситуации и изменениях в расписании. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и получать актуальную информацию о задержках поездов по телефону горячей линии: 8 800 775 54 53.