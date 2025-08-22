«Вашингтон в безопасности»: Трамп рассказал о своей очередной победе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в безопасности, он объявил о своей очередной победе. О знаменательном событии он рассказал в своей соцсети.
«Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, боевой дух приподнят, а наша Национальная гвардия и полиция округа Колумбия отлично справляются. Они действуют в полную силу и не играют в игры! Как бы ужасно это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств. Мэр Мюриэл Боузер должна немедленно прекратить публиковать ложные и крайне неточные данные о преступности, иначе произойдут ужасные вещи, включая полный захват города федеральными властями! Вашингтон, округ Колумбия, скоро снова будет велик!», — резюмировал Трамп в своем аккаунте соцсети Truth Social.
Кажется, Трамп может сдержать обещание по «захвату» города федеральными властями. Ведь недавно лидер Белого дома заявил, что может лично отправиться патрулировать улицы Вашингтона. Правда, политик выставил одно условие: с ним должна быть охрана и полиция округа.