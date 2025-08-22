«Вашингтон в безопасности»: Трамп рассказал о своей очередной победе

«Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, боевой дух приподнят, а наша Национальная гвардия и полиция округа Колумбия отлично справляются. Они действуют в полную силу и не играют в игры! Как бы ужасно это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств. Мэр Мюриэл Боузер должна немедленно прекратить публиковать ложные и крайне неточные данные о преступности, иначе произойдут ужасные вещи, включая полный захват города федеральными властями! Вашингтон, округ Колумбия, скоро снова будет велик!», — резюмировал Трамп в своем аккаунте соцсети Truth Social.