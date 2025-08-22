В омском аэропорту задержались с вылетом шесть самолетов

Ночная гроза и утренний туман стали, скорее всего, причиной несвоевременного вылета самолетов из омского аэропорта. Почти на два часа позже улетели авиалайнеры в Норильск (авиакомпания «Нордстар»), в Сочи (авиакомпания «Уральские авиалинии»), в Москву (авиакомпания «Уральские авиалинии») и в Санкт-Петербург (авиакомпания «Северный ветер»). На 40 минут опоздал от расписания еще один самолет в Москву (авиакомпания «Победа») и на 20 минут позже улетел также в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines.