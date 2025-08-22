Ричмонд
Более 500 триколоров украсили Севастополь в День флага

Их устанавливали специалисты «Горсвета» и управляющих компаний.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

В День Государственного флага России, 22 августа, Севастополь украсили более 500 триколоров. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Флаги устанавливали специалисты «Горсвета» и управляющих компаний. В правительстве отметили, что эти люди создали праздничную атмосферу на центральных улицах и домах Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев поздравил жителей с Днем Государственного флага России. Он назвал триколор символом многовековой истории, могущества и великих побед нашей страны.

«Под ним Севастополь вернулся домой, мы строим будущее, а наши воины приближают Победу. С праздником!», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.