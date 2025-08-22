Боец «Рапира»: Солдаты ВСУ стали чаще сдаваться из-за листовок в виде долларов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали чаще сдаваться в плен из-за листовок в виде долларовых купюр, которые ВС РФ сбрасывают с беспилотников. Об этом в пятницу, 22 августа, рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным «Рапира».
По словам военного, такой метод хорошо себя показал — в украинских войсках подобные листовки распространяются уже около года. Рапира отметил, что текст листовок различается, однако в основном их содержание связано с тем, что Киев истребляет бойцов ради собственных интересов.
— Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать листовки на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, их подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами и переходят спокойно, остаются живыми, — отметил боец в беседе с ТАСС.
Пленный боец Вооруженных сил Украины рассказал, что выйти из окружения в Мариуполе для солдат украинской армии в апреле 2022 года было практически невозможно. Тогда глубина окружения была порядка 120 километров.