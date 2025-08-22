Создатели игры «Смута» впервые показали новый проект про казаков. Видео

Новый проект представляет собой игру в жанре action-adventure, посвященную событиям, развернувшимся в России после окончания Смутного времени. Проект предлагает игрокам окунуться в атмосферу закулисных политических интриг Земского собора 1613 года. Официальный выход игры намечен на 4 ноября 2025 года на платформе VK Play. Кроме этого, компания презентовала интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». Речь в нем пойдет о роли казачества в становлении дома Романовых. Его уже можно бесплатно скачать на странице проекта в VK Play и на официальном сайте разработчика.