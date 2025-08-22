Ученые выяснили, что недостаток воды в организме влечет проблемы с психикой

Образцы слюны, собранные до и после теста, показали, что уровень кортизола резко повысился у тех, кто пил меньше воды. Это говорит о том, что даже легкое обезвоживание может усилить реакцию организма на стресс и способствовать ухудшению здоровья, а также со временем приобретению серьезных заболеваний.