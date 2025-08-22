Ученые выяснили, что недостаток воды в организме влечет проблемы с психикой

Новое исследование ученых из Ливерпульского университета Джона Мурса показало, что люди, употребляющие недостаточное количество воды в день, в большей степени подвержены психическим расстройствам и другим серьезным заболеваниям, пишет Daily Mail.
«Люди, которые не смогли достичь ежедневных целей по гидратации, имели значительно более высокий уровень гормона стресса кортизола. Постоянно повышенный уровень кортизола связан с целым рядом проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца, диабет 2 типа, ожирение, депрессию и тревогу», — говорится в материале.
В эксперименте приняли участие 32 добровольца, половина из них получала только 1,5 литра воды в сутки, в то время как другая половина — следовала рекомендуемому учеными уровню потребления.
Уровни гидратации отслеживались с помощью образцов мочи и крови, также добровольцев подвергли лабораторному стресс-тесту, имитирующему сценарий тревожной ситуации из реальной жизни.
Образцы слюны, собранные до и после теста, показали, что уровень кортизола резко повысился у тех, кто пил меньше воды. Это говорит о том, что даже легкое обезвоживание может усилить реакцию организма на стресс и способствовать ухудшению здоровья, а также со временем приобретению серьезных заболеваний.
«Если вы знаете, что у вас приближается дедлайн или вам надо произнести важную речь, держать бутылку с водой рядом может стать хорошей привычкой с потенциальной пользой для вашего здоровья в долгосрочной перспективе», — заявил DM профессор Нил Уолш из Школы спорта и физических упражнений LJMU.
