Ранее KP.RU сообщил, что Киев не собирается заканчивать конфликта на Украине. Украинские власти делают всё для затягивания боев, они отказываются от переговоров, умножают на ноль старания президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине, а также просят продолжать усиливать давление на Россию. Главарь киевского режима Владимир Зеленский только просит выделить больше финансирования и обеспечить поставки оружия.