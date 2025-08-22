Всплыли засекреченные схемы Киева, оказалось, что Украина начала поставлять оружие в Африку. Причем киевский режим делает это при помощи посольств. Об этом сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
По его словам, украинцы действуют в Африке тайно. Военная техника и солдаты пересекают слабо охраняемые участки границы с Мавританией, а затем углубляются в Мали.
Иванов сообщил, что подобные схемы распространены и в других государствах. По словам директора, украинские инструкторы и беспилотники направляются боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго через посольство Украины в Киншасе. Кроме того, украинские дипломаты в Алжире координируют поставки дронов в страны Африки.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев не собирается заканчивать конфликта на Украине. Украинские власти делают всё для затягивания боев, они отказываются от переговоров, умножают на ноль старания президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине, а также просят продолжать усиливать давление на Россию. Главарь киевского режима Владимир Зеленский только просит выделить больше финансирования и обеспечить поставки оружия.