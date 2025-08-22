В Венесуэле объявили мобилизацию из-за угроз со стороны США: Мадуро призвал граждан записываться в ряды милиции

Призыв Мадуро прозвучал на фоне сообщений о готовности Дональда Трампа задействовать все элементы американской силы для борьбы с наркотрафиком. В Белом доме не исключили и военной операции в Венесуэле. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту Мадуро.