В Венесуэле объявили мобилизацию из-за угроз со стороны США: Мадуро призвал граждан записываться в ряды милиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в субботу и воскресенье общенационального процесса переписи населения и зачисления в ряды боливарианской милиции. Он призвал всех желающих присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета.
Как главнокомандующий Мадуро счел необходимым провести масштабную кампанию по призыву всех граждан, готовых противостоять империализму. Об этом он заявил на церемонии присоединения боливарианской милиции к программе местной безопасности «Квадранты мира».
По словам президента, для организации процесса будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов и почти 16 тысяч баз народной обороны. Мадуро призвал ополченцев, резервистов и всех желающих вступить в ряды Национального плана суверенитета и мира.
Призыв Мадуро прозвучал на фоне сообщений о готовности Дональда Трампа задействовать все элементы американской силы для борьбы с наркотрафиком. В Белом доме не исключили и военной операции в Венесуэле. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту Мадуро.