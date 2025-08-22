Как будут отдыхать казахстанцы на День Конституции

По информации, указанной в календаре выходных и праздничных дней на портале «Электронного правительства», День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу.
«В случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день», — указано на сайте.
Таким образом, казахстанцы получат сразу три выходных подряд — 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье и понедельник).
Согласно закону «О праздниках в РК», День Конституции является государственным праздником. В начале года мы писали, что в Казахстане 13 государственных праздников, включая Новый год, Наурыз, День Республики и День Независимости.
Отмечалось, что часть праздников в 2025 году выпадает на выходные, что позволит казахстанцам получить дополнительные дни отдыха в течение года.