Пьяный водитель «Лады» насмерть сбил жительницу Новосибирской области

Мужчина с места ДТП скрылся, но сотрудники ДПС смогли его задержать и доставить в участок.
Трагический инцидент произошел 22 августа утром на 155-м километре автодороги К-02, соединяющей Чаны, Венгерово и Кыштовку. 34-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Информацию об этом предоставили в пресс-службе областной прокуратуры Новосибирска.
Как сообщили в ведомстве, водитель попытался скрыться с места аварии, однако вскоре был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.
В связи с произошедшим ведется доследственная проверка. Прокуратура осуществляет контроль за ходом и итогами данной проверки.