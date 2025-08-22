Пьяный водитель «Лады» насмерть сбил жительницу Новосибирской области

Трагический инцидент произошел 22 августа утром на 155-м километре автодороги К-02, соединяющей Чаны, Венгерово и Кыштовку. 34-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину, которая от полученных повреждений скончалась на месте. Информацию об этом предоставили в пресс-службе областной прокуратуры Новосибирска.