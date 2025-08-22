Женщинам, следящим за фигурой, порекомендовали добавить в рацион один овощ

Куркума стала очень популярна в России в последние годы. Однако во многих странах, особенно в Индии, она известна давно. Главная ее составляющая — куркумин — имеет огромное количество полезных свойств. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.