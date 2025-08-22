Женщинам, следящим за фигурой, порекомендовали добавить в рацион один овощ

Женщинам, следящим за фигурой, стоит добавить в ежедневый рацион один помидор. Об этом рассказал эндокринолог Франсиско Росеро.
Врач отметил, что, несмотря на низкокалорийность помидоров, в них содержится большое количество витаминов С и калия. Помимо этого, помидоры содержат много антиоксидантов, которые защищают организм человека от негативных последствий окислительного процесса.
Росеро добавил, что благодаря ежедневному поеданию помидоров может снизиться артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.
— У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса, — отметил Росеро в беседе с El Economista.
