В Иркутской области стало меньше случаев задержек самолетов. Всего за 2025 год зарегистрировано около 500 задержек рейсов, это на 30% меньше, чем годом ранее. Как рассказал КП-Иркутск старший прокурор по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Александр Рыбаков, причинами являются нелетная погода, позднее прибытие самолета, техническая неисправность и овербукинг.