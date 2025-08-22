В Иркутской области стало меньше случаев задержек самолетов. Всего за 2025 год зарегистрировано около 500 задержек рейсов, это на 30% меньше, чем годом ранее. Как рассказал КП-Иркутск старший прокурор по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Александр Рыбаков, причинами являются нелетная погода, позднее прибытие самолета, техническая неисправность и овербукинг.
— С начала текущего года ведомство получило с начала текущего года около полутора тысяч обращений от пассажиров, в числе которых 140 жалоб касались задержки авиарейсов, — уточнил прокурор.
В таком случае, пассажиры должны обратиться к перевозчику с претензией и объяснить свои требования. Также нужно предоставить паспорт, посадочный талон или маршрутную квитанцию и документы, подтверждающие убытки. Всего надзором ведомство отреагировало на более 70 нарушений в сфере защиты прав пассажиров.