В России предложили ввести для альпинистов обязательное страхование

В Госдуме предложили ввести обязательное страхование альпинистов перед восхождениями, передает ТАСС.
По словам зампреда Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, действующее законодательство не предусматривает обязательного страхования для альпинистов, как для выезжающих за границу туристов. Для внутреннего туризма, включая альпинизм, страховка оформляется по желанию. Некоторые страховые компании предлагают специализированные продукты, такие как страхование рисков при восхождениях, в том числе эвакуация вертолетом и оплата спасательных работ.
Кривоносов считает, что в условиях роста интереса к экстремальному туризму в России необходимо вводить обязательное страхование альпинистов. Он привел в пример Непал, где каждый иностранный альпинист обязан оформить страховку, покрывающую спасательные операции, а также Швейцарию и Австрию, где действует система обязательных взносов в горноспасательные службы.
По мнению депутата, такая мера позволит разгрузить региональные спасательные подразделения МЧС, которые сегодня за счет бюджета выполняют дорогостоящие работы.
Ранее в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарской Республике погибли два альпиниста из Перми.
В начале августа на Алтае житель Омска был эвакуирован с травмой с северо-восточного склона горы Белуха.