В России предложили ввести для альпинистов обязательное страхование

По словам зампреда Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, действующее законодательство не предусматривает обязательного страхования для альпинистов, как для выезжающих за границу туристов. Для внутреннего туризма, включая альпинизм, страховка оформляется по желанию. Некоторые страховые компании предлагают специализированные продукты, такие как страхование рисков при восхождениях, в том числе эвакуация вертолетом и оплата спасательных работ.