В Челябинской области на 23% подорожали билеты в кино

В Челябинской области по итогам июля годовая инфляция снизилась и составила 9,18%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Инфляция на Южном Урале выше, чем в среднем по стране (по России она составляет 8,79%).
Как отмечают эксперты ЦБ, цены на непродовольственные товары за месяц почти не изменились, но все же выше, чем год назад. Медицинские товары, например, за год подорожали почти на 14%. Стройматериал — на 3%.
Продукты в июле подешевели, но также стоят больше, чем годом ранее. Исключение — куриные яйца. Из-за роста производства и ограничения наценок они подешевели за 12 месяцев на 26,5%.
А услуги подорожали как за месяц, так и в целом за год. В этот раз тарифы на «коммуналку» с 1 июля повысили больше, чем в прошлом году. По сравнению с июлем 2024 года услуги ЖКХ подорожали на 13,6%.
Вдобавок на 23% за год выросли цены билетов в кино.
— Это вызвано ростом затрат кинотеатров на оплату труда, аренду и содержание помещений. Кроме того, из-за закрытия одного из кинотеатров в регионе снизилась конкуренция, что тоже способствовало росту цен на билеты, — объясняют эксперты ЦБ.