Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 пожара потушили в Ростовской области за сутки

На Дону за сутки произошли одиннадцать техногенных и двенадцать ландшафтных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

23 пожара произошли в Ростовской области за сутки, 21 августа. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Всего потушили одиннадцать техногенных пожаров и двенадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия четырех ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 308 специалистов и 77 единиц техники.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 22 августа. День пройдет с переменной облачностью. Воздух прогреется до +28−33, местами до +35 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов. Вечером в отдельных районах возможны кратковременные осадки с грозой. Ночью и утром метами ожидается туман. Ветер ожидается в основном южной четверти 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−14 м/с.

Подпишись на нас в Telegram.