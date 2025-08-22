23 пожара потушили в Ростовской области за сутки

23 пожара произошли в Ростовской области за сутки, 21 августа. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
Всего потушили одиннадцать техногенных пожаров и двенадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия четырех ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 308 специалистов и 77 единиц техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 22 августа. День пройдет с переменной облачностью. Воздух прогреется до +28−33, местами до +35 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов. Вечером в отдельных районах возможны кратковременные осадки с грозой. Ночью и утром метами ожидается туман. Ветер ожидается в основном южной четверти 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−14 м/с.
Подпишись на нас в Telegram.