23 пожара потушили в Ростовской области за сутки

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 22 августа. День пройдет с переменной облачностью. Воздух прогреется до +28−33, местами до +35 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов. Вечером в отдельных районах возможны кратковременные осадки с грозой. Ночью и утром метами ожидается туман. Ветер ожидается в основном южной четверти 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−14 м/с.