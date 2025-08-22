Смольный расторг договор о возведении перинатального центра на улице Вавиловых

В дальнейшем проект могут осуществить за счет адресной инвестиционной программы, написала 20 августа глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова в своем Telegram-канале. Эта информация содержится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на письмо депутатов о судьбе центра.