Смольный расторг договор о возведении перинатального центра на улице Вавиловых

Концессионный договор с АО «ГК “ЕКС”» на проектирование, реконструкциию финансирование и техническое обслуживание перинатального центра на улице Вавиловых расторгнут по инициативе администрации Санкт-Петербурга.

Источник: пресс-служба Главгосэкспертизы

На соответствующее решение, принятое еще в феврале этого года, обратил внимание «Деловой Петербург».

Комитет по инвестициям Смольного пояснил изданию, что договор расторгли из-за роста суммы затрат по проекту и изменений макроэкономической ситуации — увеличившийся стоимости привлеченного финансирования,

Учреждение хотели построить на месте роддома № 17, закрывшегося еще в 2013 году. В январе проект шестиэтажного перинатального центра на улице Вавиловых площадью 49 тыс. кв. м. одобрила Главгосэскпертиза.

В дальнейшем проект могут осуществить за счет адресной инвестиционной программы, написала 20 августа глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова в своем Telegram-канале. Эта информация содержится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на письмо депутатов о судьбе центра.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге обязал застройщика Галерной гавани освободить участок.

