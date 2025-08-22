Ричмонд
Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по РТ подвело итоги санитарно-эпидемиологической оценки водоемов, используемых для отдыха. По состоянию на 22 августа из 27 пляжей республики только 13 получили официальные заключения, разрешающие их использование.

Источник: ИА Татар-информ

В список разрешенных вошли пляжи в Нижнекамске, Альметьевске, Нурлате, Заинске, Мамадыше, Камском Устье, Чистополе, Елабуге, Лаишево, а также в ряде сельских районов — Сиктерме, Мещеряково и Карабаш.

Дополнительно были проведены лабораторные исследования качества воды. По результатам, купание безопасно на 22 пляжах, включая популярные зоны отдыха в Казани («Глубокое», «Комсомольский», «Нижнее Заречье»), Набережных Челнах, Тетюшах, Зеленодольске, Лениногорске и других.

Однако на пяти пляжах выявлены нарушения гигиенических норм. В Казани не рекомендовано купание на озере «Большое Лебяжье» (из-за превышения санитарно-химических показателей) и на пляже «Локомотив» (по микробиологическим показателям). Также не соответствуют требованиям пляжи в Альметьевске и Мензелинске — на обоих берегах реки Мензели.

В связи с этим Управление настоятельно рекомендует воздержаться от купания в указанных местах до устранения нарушений.