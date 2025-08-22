Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи в Татарстане

Однако на пяти пляжах выявлены нарушения гигиенических норм. В Казани не рекомендовано купание на озере «Большое Лебяжье» (из-за превышения санитарно-химических показателей) и на пляже «Локомотив» (по микробиологическим показателям). Также не соответствуют требованиям пляжи в Альметьевске и Мензелинске — на обоих берегах реки Мензели.