Названы продукты, которые помогут провести «техобслуживание» организма перед осенью

Кроме того, нутрициолог указала, что сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Эксперт подчеркнула, что это же касается и помидоров — пить томатную воду очень полезно. При этом Бурлакова рекомендует не смешивать томатный и огуречный сок, а разделять их. По словам специалиста, в огуречный сок можно добавить зелень, а томатный можно немного поперчить и даже добавить чеснока, который также способствует очищению, но важно не переборщить, потому что может возникнуть чувство жжения в желудке.