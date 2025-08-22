Названы продукты, которые помогут провести «техобслуживание» организма перед осенью

Нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru заявила, что для очищения организма в преддверии осеннего сезона целесообразно использовать сезонные продукты, доступные в конце лета.
Специалист обратила внимание на то, что после летнего периода, когда часто допускаются пищевые излишества, организму требуется детоксикация, аналогичная регулярному техническому обслуживанию механизмов. Как заметила Бурлакова, арбузы являются оптимальным средством для очищения, поскольку эта ягода способствует выведению шлаков, детокискации и нормализации веса. Собеседница издания уточнила, что арбуз нужно употреблять отдельно от других продуктов, а именно не ранее чем через полтора часа после приема пищи и за полтора часа до следующего приема пищи.
Кроме того, нутрициолог указала, что сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Эксперт подчеркнула, что это же касается и помидоров — пить томатную воду очень полезно. При этом Бурлакова рекомендует не смешивать томатный и огуречный сок, а разделять их. По словам специалиста, в огуречный сок можно добавить зелень, а томатный можно немного поперчить и даже добавить чеснока, который также способствует очищению, но важно не переборщить, потому что может возникнуть чувство жжения в желудке.
На период очищения собеседница издания посоветовала сократить потребление соли, жирных и сладких продуктов в силу того, что они снижают эффективность детоксикации. К тому же нутрициолог отметила пользу травяных чаев из сезонных растений — зверобоя, ромашки, мяты, мелиссы и шиповника, которые богаты антиоксидантами и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.
