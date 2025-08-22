Ричмонд
Шесть городов Нижегородской области выиграли гранты на благоустройство

Они получат более 1 млрд рублей на благоустройство.

Источник: Глеб Никитин в Telegram

Шесть городов Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

На конкурс направлялись значимые места различных городов. От Нижегородской области победителями стали Театральная площадь в Дзержинске, центральная площадь в Дивееве, сквер А. А. Ворожейкина в Городце, исторический центр Ветлуги, площадь Мира в Лукоянове, а также парк им. Ленинского комсомола в Богородске.

Все эти проекты получат 520 млн рублей за победу. Еще столько Никитин пообещал добавить из регионального бюджета. В финансировании участвуют и внебюджетные средства.

Нижегородская область стала регионом с наибольшим количеством победителей.