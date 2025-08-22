Шесть городов Нижегородской области выиграли гранты на благоустройство

На конкурс направлялись значимые места различных городов. От Нижегородской области победителями стали Театральная площадь в Дзержинске, центральная площадь в Дивееве, сквер А. А. Ворожейкина в Городце, исторический центр Ветлуги, площадь Мира в Лукоянове, а также парк им. Ленинского комсомола в Богородске.