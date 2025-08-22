Молодежь Алтая поднялась на 420-метровую вершину с российским триколором. Фото

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.
В Горно-Алтайске прошло традиционное восхождение на гору Комсомольская, приуроченное ко Дню Государственного флага РФ. Участники подняли на вершину горы огромный триколор длиной 50 метров. Об этом сообщает местная администрация.
«С 50-метровым триколором на вершину горы поднялись представители органов власти, молодёжных объединений, патриотических клубов, ветераны боевых действий», — говорится в официальном telegram-канале администрации Горно-Алтайска. Гора Комсомольская, высота которой составляет 428 метров, давно стала символическим местом для проведения патриотических акций.
Восхождение с флагом организуют Молодежный центр города, Управление культуры, спорта и молодежной политики совместно с активистами регионального отделения «Молодая Гвардия “Единой России”. В рамках празднования в Горно-Алтайске в 15:00 в Национальном музее имени А. В. Анохина проходит мастер-класс по изготовлению броши с российским триколором.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Российский триколор — это не только официальный государственный символ, но и отражение истории, культуры и национального единства. В этот день по всей стране проходят различные патриотические мероприятия, направленные на укрепление гражданской идентичности.
