В Омске коммунальщики откачали 500 кубов воды с улиц всего за сутки

Коммунальные службы Омска продолжают работать в усиленном режиме из-за затяжных дождей. Только за последние сутки специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» откачали более 500 кубометров воды с улиц Граничной, 11-й Линии, из 1-го Пикетного и Дунаевского переулков, а также с других подтопленных территорий.
Сегодня техника предприятия задействована на улицах Лисицкого, Степанца, Конева и Балтийских. Здесь работают мотопомпы и гидродинамическая машина, сообщил в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
В Немецком посёлке подключили АС-бочки и дополнительное оборудование для откачки. Одновременно ведутся плановые работы по водоотведению: на улицах Новоомской и Талалихина обустраивают ливнёвки, на Муромцева укладывают перепускные трубы, а на Дунаевского завезли новые лотки.
Помимо этого, по всему городу продолжается очистка канав и промывка труб, чтобы ускорить сход дождевой воды.