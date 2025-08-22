В Омске коммунальщики откачали 500 кубов воды с улиц всего за сутки

Коммунальные службы Омска продолжают работать в усиленном режиме из-за затяжных дождей. Только за последние сутки специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» откачали более 500 кубометров воды с улиц Граничной, 11-й Линии, из 1-го Пикетного и Дунаевского переулков, а также с других подтопленных территорий.