Опубликовано первое изображение украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом пишет издание Open Online.
Отмечается, что он также «служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году». Задержанный и двое его сослуживцев были наняты в мае 2022 года вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопроводов.
Напомним, украинец отдыхал в городе Римини вместе с семьей, когда его арестовали. Его могут экстрадировать в Германию, где проводится следствие по делу о взрывах на газопроводе. В Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Нужно отметить, что Россию так и не допускают к расследованию диверсии на газопроводе. Но до этого президент РФ Владимир Путин назвал виновников подрывов «Северных потоках».