Опубликовано первое фото подозреваемого во взрывах на «Северных потоках»

Напомним, украинец отдыхал в городе Римини вместе с семьей, когда его арестовали. Его могут экстрадировать в Германию, где проводится следствие по делу о взрывах на газопроводе. В Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы.