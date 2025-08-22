Ричмонд
Опубликовано первое фото подозреваемого во взрывах на «Северных потоках»

Итальянские СМИ показали, как выглядел предполагаемый виновник взрывов на «Северных потоках».

Источник: Комсомольская правда

Опубликовано первое изображение украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом пишет издание Open Online.

Отмечается, что он также «служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году». Задержанный и двое его сослуживцев были наняты в мае 2022 года вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопроводов.

Напомним, украинец отдыхал в городе Римини вместе с семьей, когда его арестовали. Его могут экстрадировать в Германию, где проводится следствие по делу о взрывах на газопроводе. В Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Нужно отметить, что Россию так и не допускают к расследованию диверсии на газопроводе. Но до этого президент РФ Владимир Путин назвал виновников подрывов «Северных потоках».

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
