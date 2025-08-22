ФСБ: Арестованы два агента Киева, которые планировали теракты в ДНР

Арестованы два агента Киева, планировавшие теракты в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, который участвует в специальной военной операции. Об этом сообщили в Федеральной Службе Безопасности.
Также отмечается, что агенты причастны к подрывам в марте и декабре 2024-го автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, включая дела о террористическом акте и государственной измене.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области за шпионаж в пользу Германии.
Кроме того, в Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали 47-летнего мужчину по подозрению в связях с террористической организацией, которая, как утверждается, действует под контролем украинских спецслужб.