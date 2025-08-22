Из-за инженерных работ в Уфе перекроют три улицы

В Уфе три участка дорог ограничат движение транспорта из-за работ на инженерных сетях. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 22 августа по 15 сентября будет перекрыта половина проезжей части по нечетной стороне проспекта Октября между домами № 85 и № 89.
Параллельно, с 22 августа по 30 сентября, частично закроют для проезда нечетную сторону улицы Ленина между домами №№ 139 и 99.
Наиболее серьезные ограничения ожидаются на улице Кислородной: с 8:00 26 августа до 10:00 28 августа будет полностью перекрыта проезжая часть в районе пересечения с улицей Пристанской.
Власти города просят жителей и гостей Уфы заранее планировать свои поездки, учитывая ограничения.
