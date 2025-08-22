50 детей мигрантов пойдут в нижегородские школы в новом учебном году

Из тех, кто справился с экзаменом, 44 ребенка пойдут в первые классы, два — во 2-ой класс, один ребенок — в 3-ий класс, два — в 4-ый и один — в 6-ой. А вот те, кто не сдал экзамен, могут пройти дополнительное обучение в школе, куда подавали заявление, и подтянуть русский язык.