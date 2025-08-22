50 детей мигрантов пойдут в нижегородские школы в новом учебном году

87 детей мигрантов прошли тестирование по русскому языку для приема в школы Нижегородской области. Из них успешно с экзаменом справились лишь 50 человек — с 1 сентября они сядут за парты, рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве образования и науки.
Сейчас в Нижегородской области действует более 70 организаций, где иностранцы могут пройти тестирование по русскому языку для приема в школы. Такие учреждения есть в каждом округе региона.
В этом году заявления на прием в нижегородские школы подали 107 мигрантов, большая часть из них — из Азербайджана, Армении и Узбекистана. 87 человек уже прошли тестирование, при этом 37 из них не смогли набрать необходимое количество баллов.
Из тех, кто справился с экзаменом, 44 ребенка пойдут в первые классы, два — во 2-ой класс, один ребенок — в 3-ий класс, два — в 4-ый и один — в 6-ой. А вот те, кто не сдал экзамен, могут пройти дополнительное обучение в школе, куда подавали заявление, и подтянуть русский язык.
«На сайте министерства можно ознакомиться с полным списком учреждений, которые реализуют соответствующие программы обучения русскому языку для иностранцев», — пояснили в ведомстве.
Напомним, что с 1 апреля 2025 года начал действовать закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Для этого им придется сдать официальное тестирование по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, с начала действия закона в Нижегородской области в десять раз сократилось число заявлений от мигрантов на приём в школу детей.
