Появилось фото украинца, задержанного в Италии за теракт на «Северных потоках»

В Сети появилась фотография украинца Сергея Кузнецова, которого задержали в Италии по обвинению в планировании теракта на газопроводах «Северный поток». Фото в пятницу, 22 августа, опубликовало издание Open Online.

О задержании украинца стало известно 21 августа. Сергей Кузнецов был задержан в Римини на основании европейского ордера на арест, выданного 18 августа этого года. Он являлся участником группы, которая в сентябре 2022 года арендовала яхту «Андромеда» и, выйдя на ней в море, установила взрывные устройства на газопроводах. После экстрадиции из Италии его доставят в суд.

Позже западные СМИ сообщили, что Кузнецов ранее служил в вооруженных силах и Службе безопасности Украины (ВСУ и СБУ), а также возглавлял группу диверсантов. Для выполнения диверсии на газопроводах его наняли в мае 2022 года, а взрывы произошли в сентябре того же года.

Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

